Malamovida | ristoratori aggrediti a Pavia da un gruppo di tre giovani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malamovida ristoratori

IL GIORNO

Pavia, 11 luglio 2021 - Due episodi di '', uno in pieno centro storico a Pavia e l'altro a Garlasco . Mancava poco all'una di notte quando le Volanti della polizia sono intervenute in piazza della Vittoria, dove il titolare di un ...Basta ricordare i continui riferimenti che si trovano anche sui social alla "" del fine ... solo per segnalare l'accaduto " riprende Anna Lucia " e per far presente che noidel ...Pavia, 11 luglio 2021 - Due episodi di 'malamovida', uno in pieno centro storico a Pavia e l'altro a Garlasco. Mancava poco all'una di notte quando le Volanti della polizia sono intervenute in piazza ...Resta alto l'allarme legato agli eccessi del popolo della notte. A breve Raggi dovrebbe firmare l'ordinanza che limita la vendita degli alcolici.