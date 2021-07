Italia campione d’Europa | la vittoria è tornata a casa

(Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 11 lug – Per una volta partiamo da dove ci siamo lasciati. Dalla sofferenza, quella dell’ultima ora di– Spagna, con il logorante possesso palla iberico (65%, con più di 800 passaggi completati) che ha testato la tenuta psicologica della nostra retroguardia: è proprio nella condivisione del sudore e della fatica in momenti avversi – ma vincenti – il segreto degli spogliatoi più coesi. E poi dall’orgoglio, come quello espresso nelle parole di Bonucci al termine della semifinale. Oltre alla consapevolezza del cosa significa essereni, il vanto di averlo muscolarmente mostrato all’Europa intera. “La storia addosso, il futuro ...

RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - rtl1025 : ?? ITALIA CAMPIONE D'EUROPA ?? #ItaliaInghilterra #Euro2020 #Euro2020Final #ITAENG - elimuse : RT @GiorgiaMeloni: Il cielo di Londra si tinge d’Azzurro! ????ITALIA CAMPIONE D’EUROPA???? #ItaliaInghilterra #Euro2020Final #ItalyEngland #Vi… - Faraxianus : RT @europainitalia: ???? L’Italia è campione d’Europa!!! ???? ???? ?? Congratulazioni @Vivo_Azzurro!!! #UefaEuro2020 -

L'Italia è campione d'Europa. A 53 anni dall'ultima vittoria e a 120 minuti e calci di rigore dall'inizio della sfida infinita di Wembley, tempio del calcio inglese. L'Italia aveva vinto l'ultima volta nel 1968. Roberto Mancini è scoppiato in lacrime dopo il rigore parato da Gianluigi Donnarumma a Saka e si è stretto in un abbraccio con Gianluca Vialli, anche lui estremamente commosso. L'Italia è campione d'Europa e anche in Costiera Amalfitana esplode la festa. Nelle piazze di tutti i comuni la gioia incontenibile si è manifestata con sventolio di tricolori e accensione di fumogeni.