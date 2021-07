I poteri restano a Grillo. Per Conte vittoria dimezzata Che cosa cambia nei 5S dopo la pace Beppe-Giuseppe (Di lunedì 12 luglio 2021) L’annuncio della pace fatta, dell’accordo sullo Statuto e della ritrovata unità tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo si è consumato tutto ieri nel corso dell’assembla dei parlamentari M5s che ha preceduto la sfida più attesa, quella della finale Italia-Inghilterra. Tirato il sospiro di sollievo (al netto delle forti divergenze sulla riforma della giustizia che restano ancora tutte sul tavolo) poi tutti... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 luglio 2021) L’annuncio dellafatta, dell’accordo sullo Statuto e della ritrovata unità trasi è consumato tutto ieri nel corso dell’assembla dei parlamentari M5s che ha preceduto la sfida più attesa, quella della finale Italia-Inghilterra. Tirato il sospiro di sollievo (al netto delle forti divergenze sulla riforma della giustizia cheancora tutte sul tavolo) poi tutti... Segui su affaritaliani.it

