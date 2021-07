GF Vip | De Grenet affonda la Elia | è ancora bagarre | spunta anche Patrick

(Di domenica 11 luglio 2021) Grande Fratello Vip Non si placa la faida tra la soubrette torinese e la showgirl romana: altro botta e risposta al vetriolo Pubblicato su 11 Luglio 2021 Sono passati mesi dalla conclusione del Grande Fratello Vip 5, ma gli strascichi polemici della zuffa innescatasi tra Antonellae Samantha Decontinuano a far germogliare botta e risposta al vetriolo tra le due soubrette. Lo scontro più acceso è andato in scena nella puntata in cui la torinese, in veste di opinionista, ha avuto un faccia a faccia con la romana, partorendo bordate alquanto discutibili. Nel corso della querelle attaccò Samantha sul suo aumento di peso e la ...

Non si placa la faida tra la soubrette torinese e la showgirl romana: altro botta e risposta al ...Spread the love Antonella Elia , per l'edizione del grande fratelloche andrà in onda in autunno non è stata confermata nel ruolo di opinionista così come non è ...per la lite con Samantha De...Sono passati mesi dalla conclusione del Grande Fratello Vip 5, ma gli strascichi polemici della zuffa innescatasi tra Antonella Elia e Samantha De Grenet continuano a far germogliare botta e risposta ...Antonella Elia contro Lele Mora: "Mi ha spremuta come un limone". La showgirl si sfoga a Belve e racconta terribili retroscena anche sul Grande Fratello Vip ...