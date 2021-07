Formula E - ePrix New York, gara 2: vince Sam Bird (Di lunedì 12 luglio 2021) Sam Bird ha vinto il secondo ePrix di New York, valido come undicesima prova del Mondiale di Formula E, e si porta in testa alla classifica piloti. Alle sue spalle Nick Cassidy della Virgin Racing, con Antonio Felix Da Costa sul gradino più basso del podio. Sfuma per pochissimo la doppietta della Jaguar, con Evans - partito secondo - che negli ultimi giri ha accusato dei problemi e ha chiuso fuori dalla zona punti. Bird: Mai arrendersi. L'undicesimo round della stagione di Formula E porta la firma di Sam Bird che, come al solito, riesce a stupire tutti quando è nella sua ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 luglio 2021) Samha vinto il secondodi New, valido come undicesima prova del Mondiale diE, e si porta in testa alla classifica piloti. Alle sue spalle Nick Cassidy della Virgin Racing, con Antonio Felix Da Costa sul gradino più basso del podio. Sfuma per pochissimo la doppietta della Jaguar, con Evans - partito secondo - che negli ultimi giri ha accusato dei problemi e ha chiuso fuori dalla zona punti.: Mai arrendersi. L'undicesimo round della stagione diE porta la firma di Samche, come al solito, riesce a stupire tutti quando è nella sua ...

