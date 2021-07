Europei: Italia campione, Inghilterra battuta ai rigori (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) - L'Italia è campione d'Europa. Gli azzurri di Mancini a Wembley trovano un trionfo storico, che le mancava dal 1968. L'Inghilterra padrona di casa è stata battuta ai calci di rigore dopo l'1-1 al termine dei tempi supplementari. L'Italia torna ad alzare un trofeo dopo 55 anni di digiuno. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) - L'd'Europa. Gli azzurri di Mancini a Wembley trovano un trionfo storico, che le mancava dal 1968. L'padrona di casa è stataai calci di rigore dopo l'1-1 al termine dei tempi supplementari. L'torna ad alzare un trofeo dopo 55 anni di digiuno.

Advertising

SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - DiMarzio : #EURO2020 | #EuroFinal, brutte notizie per l'#ENG di #Southgate: #Foden non sarà disponibile contro l'Italia - repubblica : ?? L'Italia campione d'Europa!!! Inghilterra sconfitta a Wembley: dal dischetto sbagliano Belotti e Jorginho, ma Don… - B_Rosamaria99 : RT @SkySport: ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - CorinnaPogliana : RT @SkySport: ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? -