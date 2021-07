Euro 2020: doodle di Google in omaggio alla finale Italia-Inghilterra (Di domenica 11 luglio 2021) Nel disegno stilizzato si vede un simbolico campo verde su cui troneggiano le due bandiere, che prendono il posto delle due 'o' del motore di ricerca L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 luglio 2021) Nel disegno stilizzato si vede un simbolico campo verde su cui troneggiano le due bandiere, che prendono il posto delle due 'o' del motore di ricerca L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

amnestyitalia : Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercet… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - SpurnHead : RT @SpurnHead: UEFA Euro 2020 Finals - SpurnHead : UEFA Euro 2020 Finals -