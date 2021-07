Ddl Zan, Povia attacca la legge sponsorizzando se stesso: “C’è una mia canzone che dovrebbe stare sui libri di scuola” (Di domenica 11 luglio 2021) La diretta Instagram organizzata da Fedez con Alessandro Zan, Marco Cappato e Pippo Civati sta continuando a far discutere. Dopo le critiche di Renzi e Salvini scende in campo Povia: “Se l’evoluzione del comunismo e della sinistra si riconosce in questa gente, anni di lotta operaia, anni di Gramsci e Togliatti, di Hegel e Marx, che non si sarebbero mai sognati di violare la mente dei bambini… per carità, potete seguire questa gente, ma non potete dirmi che quello che dicono è giusto”. Poi l’attacco a Fedez: “Ti devi vergognare di dare spazio a questa gente” e ad Alessandro Zan: “Lei si deve vergognare di proporre una legge che imporrà ai genitori di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) La diretta Instagram organizzata da Fedez con Alessandro Zan, Marco Cappato e Pippo Civati sta continuando a far discutere. Dopo le critiche di Renzi e Salvini scende in campo: “Se l’evoluzione del comunismo e della sinistra si riconosce in questa gente, anni di lotta operaia, anni di Gramsci e Togliatti, di Hegel e Marx, che non si sarebbero mai sognati di violare la mente dei bambini… per carità, potete seguire questa gente, ma non potete dirmi che quello che dicono è giusto”. Poi l’attacco a Fedez: “Ti devi vergognare di dare spazio a questa gente” e ad Alessandro Zan: “Lei si deve vergognare di proporre unache imporrà ai genitori di ...

mante : il Corriere scrive che il cardinale Parolin ha chiamato Salvini e Renzi per “migliorare” il ddl Zan. Ora se qualcun… - borghi_claudio : Scricchiola Dal Pd a M5S, scricchiola sempre di più il fronte del sì al ddl Zan (di P. Salvatori) - La7tv : #inonda Matteo #Renzi: 'Fedez ha fatto una diretta Instagram di un'ora sul Ddl Zan, e abbiamo capito che non lo con… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, Povia attacca la legge sponsorizzando se stesso: “C’è una mia canzone che dovrebbe stare sui libri di scuola”… - xblunotte : RT @SecolodItalia1: Ddl Zan, il sondaggio: per metà degli italiani il tema è di nessun interesse, dunque non è un’emergenza -