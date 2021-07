David Harbour è Red Guardian in Black Widow: “I film Marvel sono miti e il mito è più potente del realismo” (Di domenica 11 luglio 2021) Intervista video a David Harbour, Red Guardian in Black Widow, papà adottivo di Natasha, interpretata ancora una volta da Scarlett Johansson. Ci ha preso gusto ormai con il ruolo del padre putativo: dopo Jim Hopper di Stranger Things, David Harbour ora è Alexei Shostakov, nome di battaglia Red Guardian, praticamente (almeno questo è quello che sostiene lui) l'equivalente russo di Captain America. È lui a crescere Natasha Romanoff, ovvero Vedova Nera. Nelle sale italiane dal 7 luglio e dal 9 su Disney Plus con accesso VIP, Black ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 luglio 2021) Intervista video a, Redin, papà adottivo di Natasha, interpretata ancora una volta da Scarlett Johansson. Ci ha preso gusto ormai con il ruolo del padre putativo: dopo Jim Hopper di Stranger Things,ora è Alexei Shostakov, nome di battaglia Red, praticamente (almeno questo è quello che sostiene lui) l'equivalente russo di Captain America. È lui a crescere Natasha Romanoff, ovvero Vedova Nera. Nelle sale italiane dal 7 luglio e dal 9 su Disney Plus con accesso VIP,...

Advertising

IWitzard : RT @llyfrausandrain: 'spoiler' #BlackWidow . . . . . il fatto che il personaggio di david harbour in bw si chiami alexei comunque lo consi… - ladymovn : RT @llyfrausandrain: 'spoiler' #BlackWidow . . . . . il fatto che il personaggio di david harbour in bw si chiami alexei comunque lo consi… - cinemaniaco_fb : ?????????????? David Harbour è Red Guardian in Black Widow: “I film Marvel sono miti e il mito è più potente del realismo… - neecxlxs : RT @llyfrausandrain: 'spoiler' #BlackWidow . . . . . il fatto che il personaggio di david harbour in bw si chiami alexei comunque lo consi… - sapphicorvx : RT @llyfrausandrain: 'spoiler' #BlackWidow . . . . . il fatto che il personaggio di david harbour in bw si chiami alexei comunque lo consi… -

Ultime Notizie dalla rete : David Harbour Stranger Things 5: già Programmi per una nuova Stagione? Nonostante la lunga attesa per la quarta, molti spettatori si stanno già interrogando sulla quinta stagione dello show - che deve ancora essere ufficialmente confermata - David Harbour ha parlato dei ...

Black Widow: la scena dopo i titoli di coda e il futuro dell'MCU Nel film, assieme a lei, David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Florence Pugh (Yelena Belova) e Rachel Weisz (Melina Vostokoff), in quello che è un "midquel", ambientato tra Captain America: ...

Black Widow: video intervista a David Harbour IL GIORNO La video intervista a David Harbour Intervista video a David Harbour, Red Guardian in Black Widow, papà adottivo di Natasha, interpretata ancora una volta da Scarlett Johansson. Ci ha preso gusto ormai con il ruolo del padre putativo: d ...

Stranger Things 5: ci sono già Programmi per una nuova Stagione? La risposta di David Harbour La star di Stranger Things, David Harbour, in una recente intervista ha parlato dei piani per il futuro della serie TV di Netflix. Ecco le sue parole!

Nonostante la lunga attesa per la quarta, molti spettatori si stanno già interrogando sulla quinta stagione dello show - che deve ancora essere ufficialmente confermata -ha parlato dei ...Nel film, assieme a lei,(Alexei Shostakov/Red Guardian), Florence Pugh (Yelena Belova) e Rachel Weisz (Melina Vostokoff), in quello che è un "midquel", ambientato tra Captain America: ...Intervista video a David Harbour, Red Guardian in Black Widow, papà adottivo di Natasha, interpretata ancora una volta da Scarlett Johansson. Ci ha preso gusto ormai con il ruolo del padre putativo: d ...La star di Stranger Things, David Harbour, in una recente intervista ha parlato dei piani per il futuro della serie TV di Netflix. Ecco le sue parole!