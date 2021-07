Crescono i contagi della variante Delta: è allerta internazionale (Di domenica 11 luglio 2021) E' "allerta internazionale" dopo l' aumento dei contagi da coronavirus con variante Delta in Italia ed Europa. A preoccupare sono in particolare Spagna e Portogallo , ma anche la Russia , fra focolai ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) E' "" dopo l' aumento deida coronavirus conin Italia ed Europa. A preoccupare sono in particolare Spagna e Portogallo , ma anche la Russia , fra focolai ...

