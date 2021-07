Covid, nelle ultime 24 ore in Lombardia 250 contagi e un morto (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 250 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute sulla regione. I tamponi eseguiti sono stati 26.712. Una persona è morta, portando il totale dall’inizio della pandemia a 33.799 deceduti. I ricoverati con sintomi negli ospedali della regione sono 124, tre in più di ieri, mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 37 persone. Leggi su bergamonews (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 250 ida coronavirus inoggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute sulla regione. I tamponi eseguiti sono stati 26.712. Una persona è morta, portando il totale dall’inizio della pandemia a 33.799 deceduti. I ricoverati con sintomi negli ospedali della regione sono 124, tre in più di ieri, mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 37 persone.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nelle Covid, a Cuba picco di contagi: in 24 ore quasi 7mila casi e 47 morti Cuba nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovo picco di contagi da Covid, con 6.923 nuovi casi e 47 morti. Dall'inizio della pandemia le infezioni sono state 238.491 e i decessi 1.537. 'Si tratta di cifre ...

Italia - Inghilterra 1 - 1, la diretta: pari di Bonucci ...aree riservate ai fan per la visione dai maxischermi nel cuore della capitale e altrove - nelle ore ... senza badare a cautele di sorta sul distanziamento o altre precauzioni anti Covid malgrado i ...

Covid oggi 11 luglio 2021, bollettino Marche. Contagi ancora su, zero morti il Resto del Carlino COVID: Terza DOSE PFIZER, le Autorità USA Frenano sulla Sua Reale Necessità. Le Motivazioni “Gli americani che sono stati completamente vaccinati non hanno bisogno di una dose di richiamo in questo momento”, si legge in una dichiarazione congiunta diffusa poco dopo che Pfizer e BioNTech hann ...

Coronavirus, oggi in Italia 1.390 positivi e 25 vittime Sono 1.390 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Riprende a scendere dopo lo stallo di ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva per i ...

