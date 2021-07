Covid, la variante Delta fa sempre più paura: si temono nuove chiusure (Di lunedì 12 luglio 2021) L’estate, il relax, le vacanze, i campionati europei di calcio: tutto concorre a farci dimenticare del rischio Covid. Ma l’emergenza non è ancora alle spalle. Coronavirus Laboratorio test di Glasgow (Getty Images)Una relazione redatta da medici e ricercatori allerterebbe il Governo sull’eventualità di una nuova ondata in autunno, provocata dalla variante Delta. Non è detto accada, ma l’aumento dei casi tra i non vaccinati spinge gli esperti a tracciare delle previsioni su quello che potrebbe accadere alla fine dell’estate. Il Corriere della Sera ha parlato addirittura di un dossier segreto nel qual gli scienziati avrebbero stimato che i ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021) L’estate, il relax, le vacanze, i campionati europei di calcio: tutto concorre a farci dimenticare del rischio. Ma l’emergenza non è ancora alle spalle. Coronavirus Laboratorio test di Glasgow (Getty Images)Una relazione redatta da medici e ricercatori allerterebbe il Governo sull’eventualità di una nuova ondata in autunno, provocata dalla. Non è detto accada, ma l’aumento dei casi tra i non vaccinati spinge gli esperti a tracciare delle previsioni su quello che potrebbe accadere alla fine dell’estate. Il Corriere della Sera ha parlato addirittura di un dossier segreto nel qual gli scienziati avrebbero stimato che i ...

Advertising

SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - Adnkronos : Covid in Gb, la Variante Delta corre: 32mila contagi in un giorno. - RaffaeleF4 : @robersperanza cosa sta arrivando a Roma? Una nuova variante covid? Paura di dover cercare un lavoro vero? - alex_antony17 : RT @autocostruttore: Drammatica la situazione Covid in Australia dove è morta la prima vittima per la variante Delta. Aveva 90 anni. Il mo… -