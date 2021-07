Berrettini: “La vittoria degli azzurri mi ripaga di Wimbledon” (Di domenica 11 luglio 2021) Il tennista italiano ha assistito alla fine di Wembley tra Italia e Inghilterra: “Ho sofferto tantissimo, forse ho anche portato un po’ bene” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 11 luglio 2021) Il tennista italiano ha assistito alla fine di Wembley tra Italia e Inghilterra: “Ho sofferto tantissimo, forse ho anche portato un po’ bene” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - Gazzetta_it : Berrettini: 'La vittoria degli Azzurri mi ripaga di Wimbledon' #EURO2020 #ITAENG - fanpage : Matteo Berrettini festeggia in campo con gli Azzurri, l'incontro con Donnarumma #ItaliaInghilterra #Euro2020final - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Berrettini: 'La vittoria degli Azzurri mi ripaga di Wimbledon' #EURO2020 #ITAENG - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Berrettini: 'La vittoria degli Azzurri mi ripaga di Wimbledon' #EURO2020 #ITAENG -