A novembre il 2° Congresso della Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP (Di domenica 11 luglio 2021) In continuità con la prima edizione del 2019, dal 19 al 21 novembre 2021, presso il prestigioso Palacongressi di Rimini, si svolgerà il 2° Congresso della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, istituito con la legge 3/2018. La FNO riunisce, in un unico soggetto istituzionale, la rappresentanza di 19 professioni sanitarie del nostro Paese; è organizzata in 61 ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) In continuità con la prima edizione del 2019, dal 19 al 212021, presso il prestigioso Palacongressi di Rimini, si svolgerà il 2°dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,riabilitazione eprevenzione, ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, istituito con la legge 3/2018. La FNO riunisce, in un unico soggetto istituzionale, la rappresentanza di 19 professioni sanitarie del nostro Paese; è organizzata in 61 ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: In continuità con la prima edizione del 2019, dal 19 al 21 novembre 2021, presso il prestigioso Palacongressi di Rimini, si s… - AssoCare : In continuità con la prima edizione del 2019, dal 19 al 21 novembre 2021, presso il prestigioso Palacongressi di Ri… - DoctorRufolo : PRIVILEGIATO, DI ESSERE STATO INVITATO A PUBBLICARE E PRESENTARE NELLE SESSIONI SCIENTIFICHE PER IL CONGRESSO MONDI… - SIOTOrtopedia : Si informano i Soci che sono aperte le iscrizioni online al Congresso SIOT 2021 Special Issue del 4-7 novembre. Per… - CongressoSir : Ecco i topic dei corsi HANDS ON del congresso #SIR2021 che si terranno mercoledì 24 novembre 2021. Anche quest'ann… -

Ultime Notizie dalla rete : novembre Congresso RIONERO: RIPARTIAMO DAL BASSO L'Udc non ha formulato alcuna proposta di un congresso straordinario di rifondazione, anzi nel ... Scrive Bonalberti: "Confesso che da St Vincent del novembre scorso avevo sperato anch'io che i due ...

Cei: prossimi passi del Cammino sinodale italiano ... dovrebbe svolgersi a Roma, dal 22 al 25 novembre 2021, salvo peggioramento della curva pandemica nel Paese. Incontro del Mediterraneo e Congresso Eucaristico Nazionale I membri del Consiglio ...

A novembre torna FarmacistaPiù 2021 Panorama della Sanità Cei: prossimi passi del Cammino sinodale italiano La riflessione sul cammino sinodale, avviato dalla 74ª Assemblea Generale, e sulla scansione delle varie tappe è stata al centro della sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, che s ...

Cei, comunicato finale della sessione straordinaria del Consiglio Permanente sul cammino sinodale La riflessione sul cammino sinodale, avviato dalla 74ª Assemblea Generale, e sulla scansione delle varie tappe è stata al centro della sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, che ...

L'Udc non ha formulato alcuna proposta di unstraordinario di rifondazione, anzi nel ... Scrive Bonalberti: "Confesso che da St Vincent delscorso avevo sperato anch'io che i due ...... dovrebbe svolgersi a Roma, dal 22 al 252021, salvo peggioramento della curva pandemica nel Paese. Incontro del Mediterraneo eEucaristico Nazionale I membri del Consiglio ...La riflessione sul cammino sinodale, avviato dalla 74ª Assemblea Generale, e sulla scansione delle varie tappe è stata al centro della sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, che s ...La riflessione sul cammino sinodale, avviato dalla 74ª Assemblea Generale, e sulla scansione delle varie tappe è stata al centro della sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, che ...