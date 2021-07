49 semafori con la macchina dell’ex: la vendetta creativa di una giovane cinese (Di domenica 11 luglio 2021) Dalla Cina un’idea innovativa di farla pagare, letteralmente!, al proprio ex: una ragazza cinese ha deliberatamente superato ben 49 semafori rossi con la macchina del proprio ex, per vendicarsi del fatto che lui l’avrebbe lasciata per un’altra donna. Una vendetta fredda e salata Come si dice ‘la vendetta è un piatto che va servito freddo’, ma da oggi, grazia ad una donna arrabbiata e vendicativa possiamo dire che è un ‘piatto che va servito salato, anzi salatissimo’. Di vendette assurde ce ne sono tante, ma questa rappresenta davvero una novità (tutti liberi di prendere ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 11 luglio 2021) Dalla Cina un’idea innovativa di farla pagare, letteralmente!, al proprio ex: una ragazzaha deliberatamente superato ben 49rossi con ladel proprio ex, per vendicarsi del fatto che lui l’avrebbe lasciata per un’altra donna. Unafredda e salata Come si dice ‘laè un piatto che va servito freddo’, ma da oggi, grazia ad una donna arrabbiata e vendicativa possiamo dire che è un ‘piatto che va servito salato, anzi salatissimo’. Di vendette assurde ce ne sono tante, ma questa rappresenta davvero una novità (tutti liberi di prendere ...

