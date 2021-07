Wimbledon, atto finale: Berrettini insegue l'happy end. Djokovic tifa azzurro, ma solo a Wembley... (Di sabato 10 luglio 2021) Tutta l'Italia in piedi per Berrettini. Nella Special Sunday dello sport italiano che domani a Londra insegue la storia, la prima portata sarà servita, alle 15, sul campo centrale di Wimbledon , ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Tutta l'Italia in piedi per. Nella Special Sunday dello sport italiano che domani a Londrala storia, la prima portata sarà servita, alle 15, sul campo centrale di, ...

Advertising

Corriere : Berrettini in finale a Wimbledon, primo italiano in 144 anni. All’ultimo atto lo atte... - mariarosarossi8 : RT @Corriere: Berrettini in finale a Wimbledon, primo italiano in 144 anni. All’ultimo atto lo atte... - 4Tchat : RT @sportli26181512: #Wimbledon, annuncio #Sky: '#Berrettini in chiaro su Tv8': La pay tv apre alla visione di tutti lo storico traguardo d… - sportli26181512 : #Wimbledon, annuncio #Sky: '#Berrettini in chiaro su Tv8': La pay tv apre alla visione di tutti lo storico traguard… - OA_Sport : Wimbledon 2021: prima volta storica per una donna giudice di sedia in finale ai Championships. Marija Cicak diriger… -