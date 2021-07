VIDEO – Alvino: “Sulla vicenda Insigne si sta correndo un rischio enorme. Ci sono due cose pericolose” (Di sabato 10 luglio 2021) Alvino-Insigne-NAPOLI. Il rinnovo di Lorenzo Insigne tiene banco in casa Napoli. Il capitano del Napoli non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e in queste ultime ore si sono succedute una serie di voci, che vanno dal Barcellona all’offerta a ribasso di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista Carlo Alvino ai microfoni di Kiss Kiss Napoli tv ha commentato la vicenda Insigne. ” Sulla vicenda Insigne si sta correndo un rischio enorme: 1 quello di fare ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 luglio 2021)-NAPOLI. Il rinnovo di Lorenzotiene banco in casa Napoli. Il capitano del Napoli non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e in queste ultime ore sisuccedute una serie di voci, che vanno dal Barcellona all’offerta a ribasso di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista Carloai microfoni di Kiss Kiss Napoli tv ha commentato la. ”si staun: 1 quello di fare ...

