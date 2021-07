Tour de France 2021, pagelle 14^tappa: colpacci di Mollema e Martin, che rientra in classifica (Di sabato 10 luglio 2021) La quattordicesima tappa del Tour de France 2021 (Carcassone – Quillan, 183 km) vede la vittoria di Bauke Mollema, che giunge sul traguardo in solitaria al termine di una lunga fuga. Sul podio di tappa si piazzano Konrad e Higuita a 1’04’’ dal vincitore, mentre Guillaume Martin giunto undicesimo guadagna più di 5 minuti sul gruppo e va così al secondo posto in classifica generale, dove per il resto non cambia nulla. L’ORDINE DI ARRIVO LA classifica GENERALE AGGIORNATA Le pagelle dei protagonisti Bauke Mollema 10: Stupenda vittoria ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) La quattordicesima tappa delde(Carcassone – Quillan, 183 km) vede la vittoria di Bauke, che giunge sul traguardo in solitaria al termine di una lunga fuga. Sul podio di tappa si piazzano Konrad e Higuita a 1’04’’ dal vincitore, mentre Guillaumegiunto undicesimo guadagna più di 5 minuti sul gruppo e va così al secondo posto ingenerale, dove per il resto non cambia nulla. L’ORDINE DI ARRIVO LAGENERALE AGGIORNATA Ledei protagonisti Bauke10: Stupenda vittoria ...

