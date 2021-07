Sale giochi e sale scommesse, finalmente si riapre il 21 di giugno: tutte le ultime notizie (Di sabato 10 luglio 2021) Quando riaprono le sale giochi e le sale scommesse? Tanti italiani non vedono l’ora di tornare a divertirsi con il gioco d’azzardo e cercano una risposta a questa domanda. Dopo una lunghissima attesa per via della pandemia da Covid-19, ci sono ottime notizie all’orizzonte. Il tempo di aspettare è finito e da lunedì 21 giugno sarà possibile ritornare nelle sale giochi e scommesse. Originariamente la riapertura era fissata per il 1° luglio, tuttavia, dato che l’Italia passerà in zona bianca ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Quando riaprono lee le? Tanti italiani non vedono l’ora di tornare a divertirsi con il gioco d’azzardo e cercano una risposta a questa domanda. Dopo una lunghissima attesa per via della pandemia da Covid-19, ci sono ottimeall’orizzonte. Il tempo di aspettare è finito e da lunedì 21sarà possibile ritornare nelle. Originariamente la riapertura era fissata per il 1° luglio, tuttavia, dato che l’Italia passerà in zona bianca ...

Advertising

mattpuricelli : @softasmoonlight Sarei più per riconvertire gli stadi in sale giochi anni Novanta a cielo aperto, ma approvo. - PressGiochi : Giochi e norme anti Covid. TRGA Bolzano: 'No all'uso del green pass per l'ingresso alle sale':… - Kolorenji : RT @EarthBoundCafe: ?? AUGURI DONKEY KONG! L'originale Donkey Kong compie oggi 40 anni! Il cabinato uscì il 9 luglio del 1981 in Giappone e… - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 9 luglio 1981: Donkey Kong arriva nelle sale giochi - KnotKeys : RT @EarthBoundCafe: ?? AUGURI DONKEY KONG! L'originale Donkey Kong compie oggi 40 anni! Il cabinato uscì il 9 luglio del 1981 in Giappone e… -