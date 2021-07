Riciclaggio | record storico di segnalazioni nel 2020

(Di sabato 10 luglio 2021) Anche a causa degli effetti economici della pandemia, lesospette diricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia sono in aumento. L’Ufficio Studi della Cgia riferisce che nelsono state 113.187 (+7 per cento sul 2019): una soglia, quella in valore assoluto, mai toccata negli anni precedenti. Oltre il 99 per cento del totale di queste ‘denunce’ riguarda operazioni didi denaro che, molto probabilmente, sono di provenienza illegale e solo lo 0,5 per cento, invece, sono riconducibili a misure sospette di terrorismo e proliferazione di armi di ...

Anche a causa degli effetti della pandemia sull'economia, le segnalazioni sospette di riciclaggio sono in aumento: nel 2020 sono state infatti 113.187 (+7% sul 2019). Questa soglia non è mai stata toccata negli anni precedenti. Lo rende noto la Cgia di Mestre elaborando dati della Banca d'Italia. Oltre il 99 per cento del totale di queste "denunce" riguarda operazioni di riciclaggio di denaro che, molto probabilmente, sono di provenienza illegale e solo lo 0,5 per cento, invece, sono riconducibili a misure sospette di terrorismo e proliferazione di armi.