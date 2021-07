Reazione a catena, gli Alambicchi escono di scena: vittoria pazzesca per le Scuffie (Di sabato 10 luglio 2021) Sabato florido di emozioni e di colpi di scena per gli sfidanti di Reazione a catena. Gli Alambicchi sono tornati in studio per portare avanti il loro filone di vittorie, ma questa volta hanno dovuto fare i conti con le new entry chiamate 'Scuffie'. Quest'ultimo gruppo, composto da Laura, Sabrina e Matteo provenienti da Terni, sono stati talmente bravi e soprattutto concentrati da riuscire ad imporsi all'Intesa Vincente. E così, dopo diverse settimane di permanenza all'interno del game show estivo, il conduttore Marco Liorni ha salutato i tre tecnici di laboratorio. Reazione a ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 luglio 2021) Sabato florido di emozioni e di colpi diper gli sfidanti di. Glisono tornati in studio per portare avanti il loro filone di vittorie, ma questa volta hanno dovuto fare i conti con le new entry chiamate ''. Quest'ultimo gruppo, composto da Laura, Sabrina e Matteo provenienti da Terni, sono stati talmente bravi e soprattutto concentrati da riuscire ad imporsi all'Intesa Vincente. E così, dopo diverse settimane di permanenza all'interno del game show estivo, il conduttore Marco Liorni ha salutato i tre tecnici di laboratorio.a ...

