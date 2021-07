Otranto | dramma alla Baia dei Turchi | due giovani cadono dalla scogliera e muoiono annegati

(Di sabato 10 luglio 2021) Una giovane coppia di Cerignola (Foggia), di 27 e 29 anni, è stata trovata morta in mare sotto l'altadelladeidi(Lecce), in una delle insenature più suggestive del Salento....

Advertising

infoitinterno : Otranto, dramma a Baia dei Turchi: annegati un ragazzo e una ragazza | Telerama News -

Ultime Notizie dalla rete : Otranto dramma

, cadono dalla scogliera e impattano violentemente al suolo: morti due ragazzi. La tragedia poco fa, a Baia dei Turchi. Sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso i due ...alla Baia dei Turchi , rinomata meta turistica vicino, in provincia di Lecce . Una giovane coppia di Cerignola , due ragazzi di 27 e 29 anni, è stata trovata morta in mare. Sul posto ...LECCE - Dramma sulla spiaggia di Baia dei Turchi, luogo simbolo di Otranto: una donna di 27 anni e un uomo di 29 sono morti annegati intorno alle 13. I due erano in acqua privi di conoscenza: alcuni ...Dramma nel Salento . E' di poco fa la notizia che due giovani, una ragazza di 27 anni ed un ragazzo di 29 anni, sono morti dopo essere caduti da una scogliera ...