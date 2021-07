«Leggera» e minima | la tassa globale è stata approvata

Leggi su ilmanifesto

Per la segretaria di stato all'Economia, «un accordo buono per tutti», un «accordo storico» per la Ue, addirittura «una rivoluzione» per il ministro francese delle Finanze, Bruno Le Maire. Tutti contenti al G20, l'organizzazione che riunisce 19 paesi più la Ue (e vari «invitati permanenti»), che rappresentano l'85% del commercio mondiale, più del 90% del pil della Terra e due terzi della popolazione: dopo due giorni di discussioni, con qualche momento di suspense, l'accordo per unamondiale sulle multinazionali …