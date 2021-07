Iraq | così fallisce un Paese

(Di sabato 10 luglio 2021) Crisi economica, influenza iraniana e presenza di forze internazionali, tra cui anche gli italiani. E le elezioni parlamentari del 10 ottobre non cambieranno nulla. Le bancarelle del mercato di Shorja, uno dei più grandi e antichi di Baghdad, erano sempre affollate da clienti in cerca di spezie, frutta secca, tessuti, smalto per unghie, mollette di plastica per capelli, matite colorate. Ora i suoi corridoi sono quasi vuoti. Come gli altri suq, i ristoranti e i negozi della capitale. La pandemia e la devastante crisi finanziaria hanno piegato unseduto su un gigantesco tesoro petrolifero. Dalla caduta del dittatore Saddam Hussein, nel 2003, le fibrillazioni si sono ...

... lo chiamano pace .' Sulla scia dell'egemone, i deserti chiamati pace includono in varia misura l', la Libia, la Siria " Paesi che, geologicamente, ospitano deserti -come i deserti e le ...Ma non tutto èliscio e scontato come qualcuno semplifica. Dopo le opportunità, i rischi Su ... permettendo al governo Usa di sostenere le spese delle operazioni in Afghanistan e insenza far ...