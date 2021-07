Inter | scatta il ritiro | il saluto dei tifosi alla squadra e i cori per Eriksen

Advertising

Gazzetta_it : Inter, non solo Hakimi: scatta il mercato in uscita. Obiettivo 100 milioni #calciomercato - ReTwitStorm_ita : #Inzaghi #Invoca il #Sostituto di #Hakimi: #Tutti i nomi sul #Taccuino dell'#Inter - ASaidiani : RT @cmdotcom: #Inzaghi invoca il sostituto di #Hakimi: tutti i nomi sul taccuino dell'#Inter - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #Inzaghi invoca il sostituto di #Hakimi: tutti i nomi sul taccuino dell'#Inter - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inzaghi invoca il sostituto di #Hakimi: tutti i nomi sul taccuino dell'#Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scatta

La Gazzetta dello Sport

Milano, 8 luglio 2021 " Il mercato dell'si fa sulle fasce. Con Achraf Hakimi ufficiale al Paris Saing Germain, la dirigenza dovrà ... Bellerin il primo nome, ma? Mentre oggiil via della ...LE ALTRE OPZIONI - Oltre a Dumfries e Bellerin, sono stati diversi i nomi accostati all'nelle ultime settimane per sostituire Hakimi. Approfittando dell'ingaggio di Inzaghi, sembrava potesse ...Handanovic e compagni vanno a salutare i tifosi (che incoraggiano Eriksen) e partecipano al coro "chi non salta rossonero è..." ...Mauro Icardi è diventato ancora il bersaglio dei tifosi dell'Inter: il motivo delle polemiche è uno scatto social con la maglia del Milan.