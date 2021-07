Inghilterra-Italia | parla Sir Claudio Ranieri | “Inglesi favoriti | sono forti e col pubblico dalla loro parte Ma la pressione potrà giocare a nostro favore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 luglio 2021) Parli die subito riaffiora in mente la favola del Leicester. Grazie a quell’impresa, probabilmente la più incredibile del calcio moderno, l’allenatore testaccino si é liberato dell’etichetta di eterno secondo, cambiando per sempre la propria narrazione. Per gli acuminati tabloid, che durante l’avventura al Chelsea lo avevano descritto come un “tinkerman” – l’indeciso – dal 2016 é diventato Sir. Da Sor a Sir, un certificato di affetto e stima, a testimonianza di un legame speciale con l’. Una nazione e una nazionale che aspetta di festeggiare da più di mezzo secolo e che domenica sera, a ...