“Il parto non sarà a Milano”. Sorpresa Belen, ma la decisione ormai è presa: dove nascerà Luna Marì (Di sabato 10 luglio 2021) Belen Rodriguez è ad un passo dal parto. ormai è partito il countdown e ben presto nascerà Luna Marì, che farà compagnia a Santiago. In questi giorni si è parlato del significato del nome della bimba, della dedica fatta dalla modella argentina al primogenito ma non solo. In tanti si sono infatti chiesti dove verrà alla luce la neonata ed ecco che è stata finalmente fatta chiarezza. Non si tratta di una rivelazione della donna, ma di un’anteprima da parte di un sito, che ha ascoltato fonti attendibili. Nei giorni scorsi quindi Belen Rodriguez ha sorpreso ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 luglio 2021)Rodriguez è ad un passo dalè partito il countdown e ben presto, che farà compagnia a Santiago. In questi giorni si è parlato del significato del nome della bimba, della dedica fatta dalla modella argentina al primogenito ma non solo. In tanti si sono infatti chiestiverrà alla luce la neonata ed ecco che è stata finalmente fatta chiarezza. Non si tratta di una rivelazione della donna, ma di un’anteprima da parte di un sito, che ha ascoltato fonti attendibili. Nei giorni scorsi quindiRodriguez ha sorpreso ...

Advertising

SkyTG24 : 'Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il Sole.' Sono passati 50… - slaccialaccia : @itslavaleh PARTO CON IL DIRE CHE NON HO IDEE - Roby15087997 : @Ticinonline Se il permafrost scompare e cioè il terreno non resta ghiacciato sarà un problema andare a fare escurs… - _claudia_botti_ : @claeuds eh amo ma oggi parto e torno tra 10 giorni circa, poi ho due diociottesimi importanti, in conclusione non… - iCutie02 : @lC4RVSWLLS ti gihro sono state tante le volte in cui ho provato ma non ci riesco parto a tremare come se mi blocca… -