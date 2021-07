Il bancomat dà più soldi del dovuto | è assalto Ecco dove

Leggi su consumatore

(Di sabato 10 luglio 2021) Clamoroso in Italiaunha consegnato molti piùdelscatenando il caos:è accaduto Recarsi allo sportello per prelevare contanti e ritrovarsene più di quanti richiesti: quel che è il desiderio nascosto di molti, è in realtà nei fatti un grave reato. Ed è realmente accaduto. Del resto resto L'articolo proviene da Consumatore.com.