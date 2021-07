Graduatorie ATA terza fascia | si parte con la pubblicazione delle provvisorie Avvisi Uffici provinciali

Advertising

scuolainforma : #Graduatorie #ATA terza fascia, come visualizzare posizione e punteggio, guida - Ticonsiglio : Pubblicazione graduatorie ATA terza fascia provvisorie <p>Gli USP stanno comunicando, tramite appositi avvisi, le d… - ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia, come visualizzare la posizione su Istanze online. GUIDA Ministero - mose_sorbo : Graduatorie ATA terza fascia, sindacati convocati dal Ministero. Si riapre possibilità di inserimento scuole? - Ori… - Ticonsiglio : Graduatorie ATA terza fascia: dove vederle <p>Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando le graduatorie provvisorie d… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

... più conosciuta come MAD , è una candidatura spontanea presentata dall'aspirante supplente, docente o, direttamente alla scuola, senza passare dalle. Incarichi di docenza Quanto alle ...... in alternativa, dello Spid Cliccare su Altri servizi Selezionare dal menù la prima voce 'Visualizzazioned'istituto pers.III fascia' Cliccare su Vai al servizio Si apre una pagina ...Graduatorie ATA di I fascia, elenco pubblicazione delle graduatorie provvisorie 24 mesi in aggiornamento al 9/7.Per la FLC CGIL, l’incontro per affrontare le criticità relative alla gestione della terza fascia ATA richiesto da circa due mesi, arriva in modo intempestivo dopo la pubblicazione delle graduatorie p ...