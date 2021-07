Giustizia: Salvini e Turco scrivono ad Agcom, 'garantire informazione su referendum' (2) (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) - Salvini e Turco aggiungono che è necessaria “adeguata informazione sulla raccolta firme (tempi e modalità) e sul contenuto dei quesiti nei telegiornali a partire dalle loro edizioni principali (ma non limitatamente ad esse), su tutte le emittenti nazionali pubbliche e private, tanto più necessaria in assenza quasi totale di contenitori di approfondimento politico informativo in gran parte chiusi per ferie (inopinatamente almeno per quanto riguarda le reti del servizio pubblico radiotelevisivo)". "L'approfondimento poi dovrebbe essere dedicato a dibattere dello stato e delle proposte di riforma della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) -aggiungono che è necessaria “adeguatasulla raccolta firme (tempi e modalità) e sul contenuto dei quesiti nei telegiornali a partire dalle loro edizioni principali (ma non limitatamente ad esse), su tutte le emittenti nazionali pubbliche e private, tanto più necessaria in assenza quasi totale di contenitori di approfondimento politico informativo in gran parte chiusi per ferie (inopinatamente almeno per quanto riguarda le reti del servizio pubblico radiotelevisivo)". "L'approfondimento poi dovrebbe essere dedicato a dibattere dello stato e delle proposte di riforma della ...

Advertising

LiaQuartapelle : Certo è una bella contraddizione che Salvini, dopo aver solidarizzato con le guardie carcerarie di… - ilfoglio_it : 'Quello che il Pd non capisce è che il problema non è Salvini, ma una parte della magistratura che si crede onnipot… - LegaSalvini : ?? LIBERO: «IL REFERENDUM PROMOSSO DALLA LEGA. GIUSTIZIA DA RIFARE, MIGLIAIA IN CODA. Ai 200 gazebo si sono presenta… - TV7Benevento : Giustizia: Salvini e Turco scrivono ad Agcom, 'garantire informazione su referendum' (2)... - TV7Benevento : **Giustizia: Salvini e Turco scrivono ad Agcom, 'garantire informazione su referendum'**... -