Europei 2021: “Complimenti all’Inghilterra per la vittoria”, la frase diventa virale e Ikea già festeggia (Di sabato 10 luglio 2021) Mancano più di 24 ore al fischio iniziale della finale dell’Europeo tra Inghilterra e Italia ma i tifosi inglesi stanno già festeggiando la vittoria? No, non proprio. È una trovata social tutta italiana, una vera e propria ‘gufata’ che consiste nello scrivere su Twitter: “Complimenti all’Inghilterra per la vittoria di Euro 2021“, nella speranza che accada l’esatto opposto. Questa frase scaramantica va avanti dall’inizio del torneo, perché cambiare proprio ora? Qualcuno ci crede davvero. Primo fra tutti il tifoso britannico Lewis Holden che si è tatuato la coppa sulla ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Mancano più di 24 ore al fischio iniziale della finale dell’Europeo tra Inghilterra e Italia ma i tifosi inglesi stanno giàndo la? No, non proprio. È una trovata social tutta italiana, una vera e propria ‘gufata’ che consiste nello scrivere su Twitter: “per ladi Euro“, nella speranza che accada l’esatto opposto. Questascaramantica va avanti dall’inizio del torneo, perché cambiare proprio ora? Qualcuno ci crede davvero. Primo fra tutti il tifoso britannico Lewis Holden che si è tatuato la coppa sulla ...

