Diplomato con 100? Niente tasse o maxi sconto all’università: ecco dove (Di sabato 10 luglio 2021) Grandissima iniziativa per chi si è Diplomato con 100 quest’anno: questi studenti, infatti, potranno ottenere uno sconto tasse del 50 o 100% all’università Lo studio ripaga sempre, ora anche letteralmente. Perché oltre ad assicurare un futuro brillante e ambizioso, adesso permetterà agli studenti che hanno superato la maturità con voto 100 di non pagare le L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 10 luglio 2021) Grandissima iniziativa per chi si èconquest’anno: questi studenti, infatti, potranno ottenere unodel 50 oLo studio ripaga sempre, ora anche letteralmente. Perché oltre ad assicurare un futuro brillante e ambizioso, adesso permetterà agli studenti che hanno superato la maturità con votodi non pagare le L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Niko_VI : @17Enomis @a_meluzzi Cmq costui ha confessato in diretta tv di essersi diplomato x grazia ricevuta con 40/60. Dal w… - Niko_VI : @rej_panta @a_meluzzi Strano che 'l'uomo di scienza' non sia apprezzato...lui che si è diplomato con 40/60 e che, c… - Mariolino_22 : Sono passati esattamente 4 anni da quando mi sono diplomato e sembra solo ieri quel giorno perché non lo scorderò m… - il_Maggiore : La differenza la conosco pure io che mi sono diplomato con 36/60, rendiamoci conto. - deimater9 : @Adnkronos Neanch'io lo conosco...ma sono d'accordo con Renzi che Fedez non lo conosce...Fedez ho l'impressione che… -