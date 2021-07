Cursed cancellata | la serie con Katherine Langford di Tredici non avrà una seconda stagione

Leggi su optimagazine

(Di sabato 10 luglio 2021): a un anno dal debutto, Netflix ha decretato la fine per latv che rivisita il mito di Re Artù in chiave femminile (ne avevamo parlato in questa recensione). La storia è incentrata sulla Dama del Lago, che secondo le leggende del ciclo arturiano, avrebbe dato la spada Excalibur al futuro sovrano di Camelot. Netflix non ha fornito una spiegazione dietro la cancellazione di, che è approdata sulla piattaforma il 17 luglio 2020. Laè stata creata da Frank Miller e Tom Wheeler, e basata proprio sul loro omonimo romanzo illustrato.è una ...