Covid, i dati: 1.400 contagi con 208.419 test, tasso di positività stabile allo 0,67%. Altre 12 vittime (Di sabato 10 luglio 2021) Rimangono stabili i contagi giornalieri da coronavirus, passando dai 1.390 di ieri ai 1.400 di oggi. Sono, infatti, 1.400 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. I tamponi molecolari e antigenici per effettuati nelle ultime 24 ore sono 208.419, di più rispetto a quelli di ieri, 196.922. In lieve calo il tasso di positività che passa così dallo 0,7% di ieri allo 0,67% di oggi. Gli attuali positivi scendono a 41.015, in calo di 381 nelle ultime 24 ore. In calo anche il numero delle vittime, 12 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Rimangono stabili igiornalieri da coronavirus, passando dai 1.390 di ieri ai 1.400 di oggi. Sono, infatti, 1.400 i positivi alindividuati nelle ultime 24 ore, secondo iforniti dal ministero della Salute. I tamponi molecolari e antigenici per effettuati nelle ultime 24 ore sono 208.419, di più rispetto a quelli di ieri, 196.922. In lieve calo ildiche passa così d0,7% di ieri0,67% di oggi. Gli attuali positivi scendono a 41.015, in calo di 381 nelle ultime 24 ore. In calo anche il numero delle, 12 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pfizer e BioNTech chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda negli Stati Uniti e l'Ema in Europa, l'auto… - repubblica : ?? Covid, contagi in risalita del 5% ma non c'e' impatto sugli ospedali e calano i decessi: i dati Gimbe - SkyTG24 : Il vaccino #Pfizer è 'in maniera significativa' meno efficace nel prevenire la diffusione della #varianteDelta. Lo… - zazoomblog : Covid i dati: 1.400 contagi con 208.419 test tasso di positività stabile allo 067%. Altre 12 vittime - #Covid… - SIENANEWS : Ecco i dati nelle ultime 24 ore. -