Coronavirus | si conferma trend contagi in crescita

(Di sabato 10 luglio 2021) Ammontano a 1.400 (1.390 ieri) i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, mentre i morti sono stati 12 (ieri 25). Lo rende noto il ministero della Sanità che aggiunge che sono stati effettuati 208.419 nuovi tamponi (12 mila in più di ieri). Sempre nelle ultime 24 ore sono stati, invece, 6 i nuovi ingressi in terapia intensiva e 161 sono i ricoveri totali per Covid nelle strutture sanitarie italiane. Attualmente sono 41.015 i positivi mentre sale a 127.768 il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di positività rimane stabile allo 0,7%.

Rai News

10 luglio. Sono 192 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.201 ... A livello provinciale, Caltanissetta sila prima provincia siciliana per numero di contagi, ...Il bollettino delle ultime 24 ore in Sicilia dice che sono 192 i nuovi casi di, su 10. report sugli effetti collaterali: gravi e non La mappa per provincia Caltanissetta sila ...Sono 192 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.201 tamponi elaborati. Sono due ...Coronavirus, la situazione. Aggiornamento 10 luglio. Lombardia. Sono 205 i nuovi casi da Covid-19 registrati in Lombardia il 10 luglio, in diminuzione rispetto a ieri (230), su 35.138 tamponi eseguiti ...