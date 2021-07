Carabinieri: inaugurata caserma a Pioltello, Guerini ‘impegno governo su sicurezza’ (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) – E’ stata inaugurata la nuova compagnia dei Carabinieri di Pioltello, comune alle porte di Milano, con una cerimonia che ha visto la presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e, tra gli altri, del comandante generale dell’Arma Teo Luzi, del prefetto di Milano Renato Saccone e del sindaco di Pioltello Ivonne Cosciotti. La nuova caserma è stata intitolata al brigadiere Giorgio Illuminoso, medaglia d’oro al merito civile ‘alla memoria’, morto in servizio il 26 gennaio 2009 ad Origgio (Varese) dopo essere stato travolto da un’auto che non si era fermata ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) – E’ statala nuova compagnia deidi, comune alle porte di Milano, con una cerimonia che ha visto la presenza del ministro della Difesa Lorenzoe, tra gli altri, del comandante generale dell’Arma Teo Luzi, del prefetto di Milano Renato Saccone e del sindaco diIvonne Cosciotti. La nuovaè stata intitolata al brigadiere Giorgio Illuminoso, medaglia d’oro al merito civile ‘alla memoria’, morto in servizio il 26 gennaio 2009 ad Origgio (Varese) dopo essere stato travolto da un’auto che non si era fermata ...

