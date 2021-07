Canottaggio, Mondiali Under 23: a Recice l’Italia conquista sette medaglie (Di sabato 10 luglio 2021) Gli Azzurri del Canottaggio trionfano nella prima giornata di finali del Mondiale Under 23, in svolgimento a Racice sul bacino della Labe Arena. sette medaglie conquistate dall’Italia, di cui tre ori, un argento e tre bronzi, che si piazza al primo posto nel medagliere parziale per nazione davanti alla Germania con 6 (un oro, quattro argenti e un bronzo). I titoli Mondiali sono arrivati dal quattro con maschile, di Andrea Carando, Davide Verità, Aniello Sabbatino, Nunzio Di Colandrea e Filippo Wiesenfeld (timoniere), che hanno dominato sull’Irlanda ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Gli Azzurri deltrionfano nella prima giornata di finali del Mondiale23, in svolgimento a Racice sul bacino della Labe Arena.te dal, di cui tre ori, un argento e tre bronzi, che si piazza al primo posto nelre parziale per nazione davanti alla Germania con 6 (un oro, quattro argenti e un bronzo). I titolisono arrivati dal quattro con maschile, di Andrea Carando, Davide Verità, Aniello Sabbatino, Nunzio Di Colandrea e Filippo Wiesenfeld (timoniere), che hanno dominato sull’Irlanda ...

