Calciomercato Serie C | Modena | preso il difensore Maggioni

(Di sabato 10 luglio 2021)- Tramite un comunicato apparso sul proprio sito web, ilha annunciato che "in data odierna" , il club ha "ingaggiato ilTommaso(2001) nell'ultima stagione all'Arezzo ...

MODENA - Tramite un comunicato apparso sul proprio sito web, il Modena ha annunciato che "in data odierna" , il club ha "ingaggiato il difensore Tommaso Maggioni (2001) nell'ultima stagione all'Arezzo ...IL PROFILO - Forte fisicamente, molto atletico e dotato di buona tecnica, Bondo è il classico centrocampista tuttofare, box - to - box, della nuova scuola francese , che ormai ne produce in, ...L'Udinese deve trovare il sostituto di Rodrigo De Paul. Tra i vari profili sondati, c'è quello di uno svincolato di lusso ...La Paganese, la quale ha annunciato che presenterà ricorso dopo la bocciatura della Covisoc rispetto all'iscrizione al prossimo campionato di ...