Balotelli e Kean: i due che sarebbero voluti essere a Wembley e Mancini spera di non rimpiangere (Di sabato 10 luglio 2021) Moise Kean e Mario Balotelli: due grandi assenti per l'Italia che scenderà a Wembley per l'ultima sfida dell'Europeo. Finora nessuno li ha rimpianti, perchè il gioco della Nazionale e, soprattutto, la coesione del gruppo hanno evitato si guardasse a loro. Ma è inutile nascondere che la tecnica e forza fisica di Mario e Moise potrebbero L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli Kean Ciro dal Belgio al Belgio sempre con due ombre: falso nove e staffetta ... Mancini, fallito subito il tentativo di ripescare Balotelli, ha tenuto aperto fino all'Europeo la ... E ancora prima della competizione, ha bocciato un Kean in rampa di lancio pescando dal mazzo la ...

Raiola: che estate ricca di commissioni! Moise Kean, tornerà all'Everton, dopo 45 presenze e 19 reti con il PSG, al quale avrebbe chiesto 45 ... passiamo a quello che sarà un giocatore che difficilmente troverà squadra: Mario Balotelli. L'...

