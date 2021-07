Antonella Elia torna a parlare delle offese fatte a Samantha De Grenet: nessun pentimento (Di sabato 10 luglio 2021) L’ultima edizione del Grande Fratello VIP ci ha regalato diversi momenti da dimenticare, tra questi anche i litigi che ci sono stati tra Antonella Elia e Samantha de Grenet. Abbiamo tutti trovato fuori luogo alcune delle frasi che la Elia, in veste di opinionista, ha riservato a Samantha, in particolare alcune offese che riguardavano il suo fisico, senza considerare che la De Grenet era reduce da un percorso complicato, la sua battaglia contro un tumore. Protagonista della trasmissione Belve, alla sua ultima puntata in onda il 9 luglio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 luglio 2021) L’ultima edizione del Grande Fratello VIP ci ha regalato diversi momenti da dimenticare, tra questi anche i litigi che ci sono stati trade. Abbiamo tutti trovato fuori luogo alcunefrasi che la, in veste di opinionista, ha riservato a, in particolare alcuneche riguardavano il suo fisico, senza considerare che la Deera reduce da un percorso complicato, la sua battaglia contro un tumore. Protagonista della trasmissione Belve, alla sua ultima puntata in onda il 9 luglio ...

