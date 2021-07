Agenzia Cyber | il controllo al Copasir? Ecco cosa si dice in Parlamento

(Di sabato 10 luglio 2021) L’nazionale per lasicurezza (Acn) introdotta dal governo Draghi vigilerà sulla sicurezza cibernetica delle infrastrutture critiche nazionali. Sull’, invece, chi deve vigilare? È questa la domanda al centro di un dibattito nato intorno al, il comitato parlamentare didell’Intelligence, che in queste ore si è tinto di una nota politica. Fra gli emendamenti presentati dai Parlamentari delle Commissioni Affari Costituzionali e Trasporti spuntano alcune modifiche al testo del decreto (dl 82/2021) nella parte che riguarda ilparlamentare della ...

Advertising

Agenzia_Italia : 'Linea rossa' sui cyber-attacchi nella telefonata tra Biden e Putin - G_B0TTAZZI : RT @formichenews: #5G, i paletti di Draghi a Fastweb-Huawei e le richieste Usa Golden power con prescrizioni su un contratto 5G. Dagli Usa… - akhetaton11 : RT @formichenews: #5G, i paletti di Draghi a Fastweb-Huawei e le richieste Usa Golden power con prescrizioni su un contratto 5G. Dagli Usa… - GabriellaGaro14 : RT @formichenews: #5G, i paletti di Draghi a Fastweb-Huawei e le richieste Usa Golden power con prescrizioni su un contratto 5G. Dagli Usa… - FrancescoBechis : RT @formichenews: #5G, i paletti di Draghi a Fastweb-Huawei e le richieste Usa Golden power con prescrizioni su un contratto 5G. Dagli Usa… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenzia Cyber

Formiche.net

La "Linea Rossa" telefonica tra Joe Biden e Vladimir Putin, tiene impegnata la conversazione dei due capi di Stato per un'ora: iattacchi sono al centro della conversazione. Gli ultimi riguardano la società di software Usa, Kaseya per cui gli esperti informatici ne hanno attribuito la matrice al gruppo sovietico "REvil". ......Dellantonio " Il moderno soccorso sanitario chiede lo sviluppo di un'ottica multi -, dove ... Velivoli; Aerostrutture; Electronics;Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), ...La Mustang Mach-E GT garantisce la più inebriante esperienza di guida mai provata finora su un veicolo Ford interamente elettrico. Sono aperti gli ordini per la Ford Mustang Mach-E GT, ovvero la versi ...(ASI) "La Russia deve agire per smantellare i gruppi che conducono attacchi hacker ransomware che operano dalla Russia". Lo ha detto il presidente americano nella telefonata che ha avuto oggi con il ...