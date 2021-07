Advertising

enricodelucchi : RT @genovatoday: Torna il triathlon di Recco con atleti di livello internazionale - genovatoday : Torna il triathlon di Recco con atleti di livello internazionale - GazzettadiSiena : Chiusi: torna il Triathlon del Lago di Chiusi con la nona edizione e 18° campionato Italiano Vigili del Fuoco - MichelePizze76 : RT @SienaFree: Torna il Triathlon del Lago di Chiusi con la nona edizione e 18° Campionato italiano Vigili del Fuoco - SienaFree : Torna il Triathlon del Lago di Chiusi con la nona edizione e 18° Campionato italiano Vigili del Fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Torna triathlon

MyValley.it

Chiara Ingletto, Firenze, Fabia Maramotti, Beriv, e Alessandra Derme, Rari Nantes Torino, guidano la starting list e faranno di tutto per salire sul podio di largo dei Mille. Fra gli uomini ...A Cattolicaprotagonista lo sport: risonanza da quattro continenti per la tappa italiana di Oceanman , la ... che sabato 2 ottobre terrà a battesimo una gara diunica nel proprio genere: ...Quarantamila euro di budget complessivo (al posto dei 200mila che si usavano prima del Covid) per un’Estate termolese che, benché sottotono e con eventi di rilevanza che vengono a mancare vuole essere ...I 400 atleti arriveranno da Olanda, Francia e Svizzera, oltre che dall'Italia. Un'edizione di livello internazionale. La gara si svolgerà domenica 11 luglio, con partenza alle ore 13.Domenica si dispu ...