The Witcher: Nightmare of the Wolf, il teaser e la data di uscita del film animato (Di venerdì 9 luglio 2021) Netflix ha svelato il teaser e la data di uscita di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato basato sulla saga fantasy. Il film the Witcher: Nightmare of the Wolf ha ora una data di uscita: il 23 agosto, come svelato durante l'evento online WitcherCon in corso online. Netflix ha regalato ai fan la locandina, che mostra uno spettacolare paesaggio, e le prime sequenze del progetto. Netflix sta espandendo il mondo di The ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 luglio 2021) Netflix ha svelato ile ladidi Theof the, ilbasato sulla saga fantasy. Iltheof theha ora unadi: il 23 agosto, come svelato durante l'evento onlineCon in corso online. Netflix ha regalato ai fan la locandina, che mostra uno spettacolare paesaggio, e le prime sequenze del progetto. Netflix sta espandendo il mondo di The ...

Advertising

badtasteit : #TheWitcher: il trailer della seconda stagione della serie #Netflix - MangaForevernet : The Witcher: Nightmare of the Wolf - data di uscita, trailer e poster del film anime Leggi il post… - zazoomblog : The Witcher di Netflix Stagione 2 ha una data di uscita e nuovi video e immagini! - #Witcher #Netflix #Stagione… - GamingTalker : The Witcher Nightmare of the Wolf, svelata la data di uscita del film anime sul mentore di Geralt… - sun_summonerr : IL 17 DICEMBRE ESCE LA SECONDA STAGIONE DI THE WITCHER URLO -