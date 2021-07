Sos stagionali introvabili | ' Li pagano per stare a casa | perchè dovrebbero lavorare?'

(Di venerdì 9 luglio 2021) ANCONA - Il lavoro stagionale non attira più. Gli operatori del turismo e dei servizi al pubblico faticano a trovare personale. È questo il fenomeno che ha colpito il settore in un momento in cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Sos stagionali

APPROFONDIMENTI ANCONA introvabili: 'Li pagano per stare a casa,... Pantelleria, 6 del mattino. Sui campi di Serraglia, la giornata di raccolta inizia poco prima dell'alba. China sulle piante di cappero, Daniela Mituica, storica raccoglitrice rumena da 15 anni nell'is ...