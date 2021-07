Rai, comincia l’era Draghi: nel Cda Fuortes e la Soldi. Ma la Lega è scontenta: «Troppa sinistra» (Di venerdì 9 luglio 2021) Fuori i partiti, dentro gli economisti. Che sia la Prima, la Seconda o la Terza Repubblica, la Rai resta pingue bottino di guerra del governo pro-tempore. E quello Draghi non fa eccezione, come dimostra l’annuncio del nuovo vertice, che vedrà Marinella Soldi e Carlo Fuortes rispettivamente presidente e amministratore deLegato dell’azienda di Viale Mazzini. Si metterà tutto nero su bianco al prossimo Consiglio dei ministri con la proposta che il titolare del Mef Daniele Franco farà d’intesa con il premier Draghi. I due prescelti entreranno nel CdA, che eleggerà la prima e proporrà il secondo, in sede di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Fuori i partiti, dentro gli economisti. Che sia la Prima, la Seconda o la Terza Repubblica, la Rai resta pingue bottino di guerra del governo pro-tempore. E quellonon fa eccezione, come dimostra l’annuncio del nuovo vertice, che vedrà Marinellae Carlorispettivamente presidente e amministratore deto dell’azienda di Viale Mazzini. Si metterà tutto nero su bianco al prossimo Consiglio dei ministri con la proposta che il titolare del Mef Daniele Franco farà d’intesa con il premier. I due prescelti entreranno nel CdA, che eleggerà la prima e proporrà il secondo, in sede di ...

Advertising

IlContiAndrea : A #StefanoColetta (ai tempi direttore di Rai Tre) si deve il ritorno di #RaffaellaCarrà in Rai, la stessa Raffaella… - SecolodItalia1 : Rai, comincia l’era Draghi: nel Cda Fuortes e la Soldi. Ma la Lega è scontenta: «Troppa sinistra»… - zazoomblog : Raffaella Carrà funerali in diretta su Rai 1 e Rete 4. Continuano gli omaggi: A Raccontare Comincia Tu ogni giovedì… - 3lectricalStorm : Ieri sera ho visto su Rai 3 lo speciale di che tempo che fa su Raffaella e subito dopo a raccontare comincia tu con… - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: PIPPITEL! DI RAFFA NON NE ABBIAMO MAI ABBASTANZA: SU RAI 3 LA REPLICA DI 'A RACCONTARE COMINCIA TU' -