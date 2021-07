Pfizer, terza dose aumenta gli anticorpi da 5 a 10 volte (Di venerdì 9 luglio 2021) “Dati incoraggianti”, si legge nella nota dell’azienda, sulla dose supplementare di Pfizer, che aumenterebbe il livello di anticorpi da cinque a dieci volte, se somministrata entro sei mesi dall’ultima. La nota azienda ha annunciato l’intenzione di chiedere all’Fda l’autorizzazione per una terza dose del vaccino contro il Covid così da dare “una protezione ancora maggiore” su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 luglio 2021) “Dati incoraggianti”, si legge nella nota dell’azienda, sullasupplementare di, che aumenterebbe il livello dida cinque a dieci, se somministrata entro sei mesi dall’ultima. La nota azienda ha annunciato l’intenzione di chiedere all’Fda l’autorizzazione per unadel vaccino contro il Covid così da dare “una protezione ancora maggiore” su Quotidianpost.

