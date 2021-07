Pd | Panunzi | emendamento per contenimento cinghiali

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “La crescita fuori controllo del numero deipresenta notevoli criticità. Oltre ai gravi danni economici causati all’agricoltura, ci sono i problemi della sicurezza stradale e della compromissione dell’equilibrio ambientale, su vaste aree territoriali anche di notevole pregio naturalistico.” “A fronte di questa pesante situazione e alle richieste che arrivano dalle associazioni di categoria, ho presentato unal Collegato al Bilancio 2021 in discussione in questi giorni, perché la Regione Lazio attui delle iniziative mirate a una risoluzione progressiva e definitiva del problema”. Così in un comunicato il consigliere regionale ...