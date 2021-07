**Omofobia: Meloni, 'con ddl Zan potrò dire a La Russa di candidarsi per quote rosa'** (Di venerdì 9 luglio 2021) Rapallo, (Ge), 9 lug. (Adnkronos) - "La percezione che ho di me è più importante della mia origine biologica. Questa cosa, collegata con le norme previste nella legge Zan, significa che sono finite le conquiste femminili. Se non sono un uomo e non sono una donna ma sono quello che percepisco, gli incentivi sul lavoro femminile chi li prende? Le quote rosa, che io aborro? A me risolve il problema, quando deve fare le liste per il prossimo Parlamento acchiappo La Russa e gli dico oggi tu ti senti una donna. E voglio vedere chi mi dice qualcosa". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Rapallo, (Ge), 9 lug. (Adnkronos) - "La percezione che ho di me è più importante della mia origine biologica. Questa cosa, collegata con le norme previste nella legge Zan, significa che sono finite le conquiste femminili. Se non sono un uomo e non sono una donna ma sono quello che percepisco, gli incentivi sul lavoro femminile chi li prende? Le, che io aborro? A me risolve il problema, quando deve fare le liste per il prossimo Parlamento acchiappo Lae gli dico oggi tu ti senti una donna. E voglio vedere chi mi dice qualcosa". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da ...

