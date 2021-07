Netflix, Come vendere droga online 3: quando esce (Di venerdì 9 luglio 2021) Netflix, la serie tv che ha conquistato i cuori degli abbonati alla piattaforma streaming tornerà con la terza stagione. Netflix, Come vendere droga online 3, quando uscirà, il cast (Screenshot)Il colosso streaming ha svelato il trailer ai suoi abbonati e c’è una data d’uscita, la serie tv tedesca grazie alla sua comicità e trama coinvolgente è riuscita ad entrare nel cuore di molti appassionati della piattaforma. Lo show racconta la storia di Moritz Zimmermann, interpretato da Maximilian Mundt, il quale cercherà di riaccendere l’amore per la sua ex Lisa ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 luglio 2021), la serie tv che ha conquistato i cuori degli abbonati alla piattaforma streaming tornerà con la terza stagione.3,uscirà, il cast (Screenshot)Il colosso streaming ha svelato il trailer ai suoi abbonati e c’è una data d’uscita, la serie tv tedesca grazie alla sua comicità e trama coinvolgente è riuscita ad entrare nel cuore di molti appassionati della piattaforma. Lo show racconta la storia di Moritz Zimmermann, interpretato da Maximilian Mundt, il quale cercherà di riaccendere l’amore per la sua ex Lisa ...

