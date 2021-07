Napoli, la prima di Spalletti fa breccia nella piazza (Di venerdì 9 luglio 2021) Aurelio De Laurentiis è avvertito: da ieri a Napoli esiste un altro oratore, ossia Luciano Spalletti , capace di intrattenere i giornalisti a suon di frasi a effetto e paroloni che all'ombra del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Aurelio De Laurentiis è avvertito: da ieri aesiste un altro oratore, ossia Luciano, capace di intrattenere i giornalisti a suon di frasi a effetto e paroloni che all'ombra del ...

Advertising

maxmassi969 : @CacaceMercury @kkoulibaly26 @FabianRP52 @Lor_Insigne @dries_mertens14 @D_Ospina1 Poi a differenza tua, anche se il… - alessandroscal8 : “Amore, come ti trovi lì al Nord?”. “Mi trovo bene. Certo, ci stanno delle differenze… “Per esempio, se uno chiede… - acartagine : I camorristi che abitavano di fronte a casa nostra, come fecero a sapere in anticipo che vi sarebbe stata irruzione… - rep_napoli : Campania Teatro Festival, la prima di 'Muratori' al Cortile della Reggia di Capodimonte [aggiornamento delle 19:34] - letiziadavoli : @Nevira12 È quello che pensavo anche io, ma fin dai tempi x festeggiamenti x l'inter e prima ancora x lo stadio Mar… -